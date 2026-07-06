Empresária de 40 anos morre após passar mal em corrida de rua

A empresária e estudante universitária Nataly Alves, de 40 anos, morreu após passar mal logo depois de concluir uma corrida de rua na noite de sábado (4), no município de São José de Piranhas, localizado no Sertão da Paraíba. A atleta amadora recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no local do evento por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. Na sequência, ela foi encaminhada às pressas ao Hospital Municipal de São José de Piranhas, mas acabou não resistindo e faleceu pouco tempo após dar entrada na unidade hospitalar. A causa oficial da morte da corredora ainda não foi divulgada pelas autoridades médicas.

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Natural da cidade vizinha de Cajazeiras, Nataly era uma profissional conhecida na região, onde administrava o próprio negócio, um estúdio de beleza especializado em procedimentos para sobrancelhas e cílios. Em paralelo à atuação no mercado corporativo, ela cursava a graduação de Estética e Cosmética no Centro Universitário Santa Maria. Nas redes sociais, a empresária mantinha um perfil ativo onde compartilhava com frequência sua rotina de treinos intensos e celebrava a participação em diversas competições locais, tendo inclusive comemorado a conclusão da tradicional Corrida da Fogueira semanas antes do incidente.

A prova realizada no último fim de semana fazia parte do calendário oficial de eventos promovidos pela Prefeitura de São José de Piranhas. Em virtude do ocorrido, a administração municipal emitiu uma nota pública de pesar na qual lamentou profundamente o falecimento da competidora e prestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade esportiva da região. De acordo com informações confirmadas pela Polícia Militar, os procedimentos padrão de investigação devem ser seguidos para esclarecer o caso. Nataly Alves deixa um filho de 17 anos.

Asinformações são do site Metrópoles