Empresária conhecida por 'armar' barraco no Leblon morre aos 33 anos

A causa da morte de Scheila ainda não foi divulgada

A empresária Scheila Gmack, mulher que ficou conhecida após se envolver em uma confusão no Leblon, em 2020, morreu nesta quinta-feira (26). Familiares deram a notícia por meio das redes sociais.

“Você se foi assim, tão nova e com muitas coisas para conquistar ainda. Vou guardar as melhores lembranças de você, prima. Sempre irei me lembrar do seu sorriso. Descanse em paz e que nesse momento você esteja confortável com Deus”, lamentou um primo da empresária nas redes sociais.

A causa da morte de Scheila não foi divulgada até o momento.

Relembre o barraco no Leblon

Um empresário chamado Will passeava em seu carro conversível com duas amigas: Sheila Gmack e Priscilla Dornelles. Eles voltavam de um passeio de barco, e as duas jovens estavam de biquíni, rebolando e trocando beijos no veículo.

Quando o triou passou em frente a um bar, a arquiteta Aline Araújo jogou água em Sheila, que desceu do carro e agrediu a moça. Em seguida, o namorado de Aline foi atrás de Sheila e conseguiu arrancar a parte de cima de seu biquíni, situação que a deixou com os seios de fora.

As informações são do Metrópoles.

