Empresária acusada de agredir empregada doméstica é presa no Piauí

Foi presa nesta quinta-feira (7), no Piauí, a empresária investigada por agressões contra uma jovem doméstica grávida, em Paço do Lumiar, região metropolitana da capital maranhense.

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De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, a suspeita foi presa em Teresina quando tentava fugir. A prisão foi realizada pelas Polícias Civis do Piauí e do Maranhão, após mandado de prisão expedido na madrugada desta quinta.

As imagens das agressões foram divulgadas na internet e chamaram a atenção da opinião pública devido ao grau de violência praticado pela empresária contra a jovem grávida. O policial militar Michael Bruno Lopes Santos, citado nas denúncias, também foi preso, em São Luís, e responde a procedimento instaurado pela Corregedoria da PM.

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, chamou a agressão contra a empregada doméstica de "covarde" e disse que a investigação segue para identificar todos os envolvidos. A vítima foi encaminhada para receber assistência.

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A advogada Nathaly Moraes, que defende a acusada de agredir a empregada doméstica, confirmou a prisão. "Ela já está na central de flagrantes e inquéritos em Teresina. Minha cliente tem um filho de 6 anos e eles não têm familiares em São Luís, então não havia ninguém com quem pudesse deixar a criança. E foi necessário levar a criança para que ela pudesse ficar ao cuidado de pessoas da confiança. Ela vai cumprir as determinações judiciais, pagar pelo que de de fato deve dentro do processo legal e fazer as reparações tanto na esfera cível quanto na esfera criminal", disse.

A Secretaria de Segurança Pública não confirmou se os quatro policiais militares, que atenderam primeiramente a ocorrência de agressão, foram afastados das funções. Mesmo com hematomas visíveis no corpo da empregada, a mulher não foi prestar esclarecimentos na delegacia na ocasião.

As informações são da Agência Brasil.