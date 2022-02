Da Redação

Empresária acusa motorista de app de furtar bolo de festa

A celebração de 1 ano de uma bebê terminou em caso de polícia no último domingo (30), no Rio de Janeiro. Um empresária do ramo de festas, responsável pela celebração da criança, relata que o bolo de aniversário foi furtado por um motorista de transporte de aplicativo.

Paloma Branquinho mora em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, e encomendou o doce de uma fornecedora de confiança que mora em Inhaúma, na Zona Norte.



O carro já estava na porta da fornecedora, quando o motorista entrou em contato com a empresária para perguntar o destino e acabou cancelando a corrida.

Quando Paloma tentou avisar que pediria um novo carro, já era tarde demais, pois o motorista acabou levando o produto. A mulher falou sobre o acontecimento em uma rede social.

"Ele me mandou uma mensagem perguntando pra onde seria o local e informei que seria em Jacarepaguá. Logo em seguida, ele cancelou a corrida, mas já estava em frente da minha fornecedora. Eu mandei uma mensagem dizendo que ele tinha cancelado e que eu estava pedindo outro carro, mas ela não viu. Ele pegou o bolo e foi embora", conta.



Para a empresária, o motorista estava mal intencionado. "Percebi na hora que era golpe porque o outro motorista já estava chegando no local. Ele não tinha iniciado a corrida, então não sabia para onde teria que levar o bolo. Ele simplesmente agiu de má-fé. Entrei em desespero".

A empresária conta ainda que chegou a recorrer a um botão de emergência do próprio aplicativo para entrar em contato com a polícia, mas foi avisada de que deveria procurar a empresa.

A empresa, por sua vez, informou apenas que o motorista disse não ter pego o produto.

"Gente, uma festa de criança! Roubar bolo de uma festa de criança! Imagina o transtorno que isso ia causar. É surreal, nunca vi isso na minha vida", desabafou.

Pra não estragar a festa, nem correr o risco de ser processada, Paloma ligou para a fornecedora novamente e encomendou um novo bolo.

Fonte: G1.