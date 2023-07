Empresa responsável pelo submarino que implodiu suspende atividades

Através de um comunicado na internet, a empresa OceanGate, responsável pelo submarino que implodiu durante uma expedição aos destroços do Titanic e causou a morte de cinco pessoas, informou que suspendeu todas as suas atividades.

Quem entra no site oficinal da empresa se depara com o seguinte comunicado: "OceanGate suspendeu todas as operações comerciais e de exploração". O anúncio foi feito nesta quinta-feira (6)

A OceanGate não se pronunciou sobre o acidente ocorrido no último mês e nem havia esclarecido se seguiria com suas operações. No comunicado desta quinta, a companhia também não diz se retomará as atividades em algum momento nem se participará das investigações em curso.

Atualmente, as Guardas Costeiras dos Estados Unidos e do Canadá, que também conduziram as operações de busca, apuram em um inquérito as causas da implosão, que ainda não estão claras.

