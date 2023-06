Empresa distribui 28 toneladas de salsicha em RO; saiba o que houve

Moradores da cidade de Boa Vista, em Roraima, fizeram uma fila gigantesca na manhã desta sexta-feira (16) para receber doações de pacotes de salsichas que seriam exportados para a Venezuela. Cerca de 28 toneladas do alimento foram barradas na entrada do país vizinho e acabaram sendo distribuídas para a população.

Empresários brasileiros acusam o governo venezuelano de barrar exportações desde janeiro. Com isso, eles têm organizado diversos protestos para que as autoridades dos países negociem a liberação. O Itamaraty vem tentando.

Nesta sexta-feira (16), um dos protestos dos empresários foi a distribuição dos pacotes de salsichas. Milhares de brasileiros e venezuelanos se organizam na cidade para receberem o alimento. No total 5 mil pacotes, sendo que cada unidade tem cerca de 3 kg e validade para agosto, serão distribuídos.

A ação começou por volta das 9 horas e, nem mesmo uma forte chuva que caiu por volta das 10 horas, assustou os populares, que continuaram na fila imensa, No local havia muitas mulheres com crianças de colo.

O gerente de exportação da empresa, Inaldo da Silva Santana, disse que a iniciativa surgiu para que o alimento não fosse perdido já que foi barrado na fronteira e também como uma forma de protesto.

“Estamos sofrendo com esse problema desde o dia 18 de janeiro de 2023. A gente não tem opção a não ser jogar fora o nosso produto, porque esses produtos venceram dentro da Receita Federal e quando todo o processo já tinha sido feito, processo burocrático do lado do Brasil e venceu na Receita Federal. Então, como forma de beneficiar as pessoas nós pegamos uma carreta que não venceu ainda e estamos doando para que chame a atenção das pessoas, parlamentares, deputados, senadores e governadores para que se sensibilizem. O empresário não consegue sobreviver se o produto dele não está sendo escoado", disse.





*Com informações g1.

