Empresa cobra R$ 8 mil para cães e gatos, mas falcões viajam de graça

A companhia aérea permite que passageiros levem suas aves de graça dentro da cabine, mas impões algumas regras e custos a mais para cães e gatos

A companhia aérea Etihad Aiways, dos Emirados Árabes Unidos, tem algumas regras curiosas para viagens com animais de estimação. A mais inusitada entre elas é para passageiros que desejam viajar na companhia de seus falcões de estimação, que podem levar a ave sem pagar um único centavo a mais.

De acordo com a empresa, cada passageiro da primeira classe, ou classe executiva, pode levar dois falcões totalmente livres de custo, e até mais três aves para cada assento adicional que deseje adquirir - caso, por alguma razão, queira levar várias aves para viajar de avião.

Na classe econômica a regra é parecida, sendo que o número diminui para um falcão por pessoa, ou mais duas aves para cada assento adicional. A única exigência é que se tenha toda a documentação necessária para a viagem, que é exigida pelas autoridades dos Emirados.

Para cães e gatos, no entanto, tudo fica um pouco mais complicado – e bem mais caro -, já que é preciso desembolsar uma passagem de cerca de R$ 8 mil, pagar uma taxa de cerca de R$ 700, e mais os documentos exigidos para viajar com o pet, como atestado de saúde (que devem ser enviados até 72 horas antes da viagem), e o preenchimento de um formulário com até sete dias de antecedência para realizar as reservas no site da empresa.

A caixa de transporte deve seguir alguns padrões de tamanho, para caber debaixo da poltrona do passageiro, o animal não deve ter menos que 16 semanas de vida, e o peso, somado ao da caixa, não deve exceder o limite de 8 kg. Além disso, o viajante deve pesquisar se o país de destino aceita receber os animais e se a raça do pet é permitida dentro do avião.

Caso o falcoeiro também deseje pagar, ele tem a opção de despachar a ave como bagagem, pagando uma taxa de cerca de R$ 2.6 mil. Vale ressaltar que os falcões viajam com a cabeça coberta para que não fiquem estressados com as mudanças de ambiente.

