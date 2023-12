Empregada doméstica morre após encerrar 1° dia de trabalho

Siga o TNOnline no Google News

Uma tragédia foi registrada nessa segunda-feira (18) em Salvador, na Bahia. Uma mulher de 29 anos morreu após encerrar o primeiro dia de trabalho em um prédio situado em um bairro de classe média da cidade. A vítima, identificada como Juliane Lima Gonçalves, caiu no poço de um elevador do edifício.

Juliane estava no 4º andar quando sofreu a queda. Segundo a Polícia Militar (PM), o caso foi registrado por volta das 17h e equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer a vítima.

Os socorristas realizaram manobras de reanimação na mulher, porém não obtiveram êxito.

O corpo da empregada doméstica foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador e o caso foi registrado na delegacia do bairro da Pituba e será investigado.



O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que tomou conhecimento da morte de Juliane Lima Gonçalves e busca mais detalhes para se posicionar sobre o caso.

