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TRÂNSITO

Emissão de credencial de estacionamento para idosos passa a ser 100% digital

Autorização é válida em todo o território nacional e pode ser solicitada online ou presencialmente, exigindo apenas documento de identidade do Paraná

Escrito por Da Redação
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Emissão de credencial de estacionamento para idosos passa a ser 100% digital
Autor Para que a credencial tenha validade durante o estacionamento, ela deve ser colocada sobre o painel do veículo, sempre com a frente voltada para cima e em local visível. - Foto: freestocks-photos

Pessoas com mais de 60 anos que residem no Paraná podem solicitar a credencial de estacionamento para idosos de forma rápida e, no caso dos canais digitais, imediata. O documento é obrigatório para o uso das vagas exclusivas demarcadas por pintura ou placas em vias públicas, comércios, shoppings e hospitais de todo o Brasil. Para ter acesso ao benefício, não é necessário que o idoso seja o condutor do veículo, bastando que ele esteja presente como passageiro durante a utilização da vaga reservada.

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A forma mais ágil de obter a autorização é pela internet, por meio do portal PIÁ (Paraná Inteligência Artificial). O cidadão precisa ter uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de Identidade emitida no estado. Após o login com o CPF no sistema, o usuário solicita a emissão e deve imprimir o documento, sendo recomendado o uso de um computador para facilitar esta etapa. O sistema também permite que terceiros façam o pedido, desde que informem corretamente os dados do idoso beneficiário. Pela plataforma online, o limite é de duas credenciais por pessoa. A partir da terceira via, o procedimento exige obrigatoriamente o comparecimento físico a um posto de atendimento.

Para quem prefere ou precisa do atendimento presencial, a solicitação pode ser feita nos órgãos municipais de trânsito das cidades que possuem gestão própria. Em Curitiba, por exemplo, o documento é emitido pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), mediante agendamento prévio. Nos municípios sem órgão local de trânsito, o serviço é prestado nas unidades de atendimento do Detran-PR, que também podem exigir a marcação de horário. Em todos os casos presenciais, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. O prazo de entrega do documento físico varia de acordo com a unidade procurada.

Para que a credencial tenha validade durante o estacionamento, ela deve ser colocada sobre o painel do veículo, sempre com a frente voltada para cima e em local visível. Os órgãos de trânsito alertam que a autorização pode ser suspensa ou cassada caso haja uso de cópias, rasuras, falsificação ou se a fiscalização constatar que a vaga especial não estava sendo utilizada por uma pessoa idosa. A obrigatoriedade da credencial é estipulada pelo Conselho Nacional de Trânsito, enquanto a garantia dos espaços exclusivos está prevista no Estatuto do Idoso e a fiscalização é orientada pelo Código de Trânsito Brasileiro.

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