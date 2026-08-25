Emiliane Tamara diz que ex já tinha tentado matá-la: 'Soltou as rodas do pneu para eu capotar'

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis, como violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 anos, disse nesta segunda-feira, 24, que o ex-companheiro, Ailton Rodrigues, já tinha tentado matá-la antes do sequestro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A jovem foi encontrada amordaçada e acorrentada em um imóvel em Águas Lindas de Goiás (GO), na sexta-feira, 21. Ailton, de 50 anos, foi preso em flagrante durante o resgate. Ele passou por audiência de custódia e segue preso preventivamente.

"Ele soltou as rodas do meu pneu para eu capotar e morrer", disse Emiliane Tamara Nunes Carvalho, à TV Anhanguera, filiada da Rede Globo em Goiás.

A defesa do acusado alega que não identificou prova concreta que demonstre a autoria do fato. Segundo Emiliane, Ailton dizia que ela era dele ou não seria de mais ninguém.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na entrevista, ela afirmou que fez mais de 10 boletins de ocorrência contra o ex, mas nenhuma medida foi tomada. "Ninguém investigou nada. Ninguém nunca olhou, mesmo eu falando que ele ia me machucar".

A vítima relatou ainda que o ex não aceitou o fim do casamento e cometeu inúmeros outros crimes: estourou bomba na sua casa, pichou o seu muro, quebrou câmera de segurança e colocou soda cáustica na sua caixa de água.

Antes do resgate na última sexta-feira, ela ficou cinco dias desaparecida após se encontrar com Ailton na distribuidora de bebidas que pertence ao casal. O ex-marido já estava com "tudo preparado", disse Emiliane. Ele teria colocado um pano embebido em produto químico na boca e no nariz da vítima e, posteriormente, em sua garganta, até ela ficar inconsciente, deixando feridas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, Emiliane conta que o ex-marido a levou até um imóvel, a cerca de cinco minutos da sua casa, e afirmou que de lá ela não sairia mais. Amordaçada e amarrada, ela ouviu do ex-marido que "a vida dele acabou e que a minha vida acabou com a dele".

Soda cáustica na caixa d´água

Ao Estadão, a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Tamires Ávila Teixeira, responsável pelo caso, afirmou que Emiliana já havia procurado a delegacia para buscar medidas protetivas e relatado a perseguição que sofria. Em uma das denúncias, ela acusou o ex-marido de colocar soda cáustica na caixa d'água.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ela abriu o chuveiro para tomar banho quando sentiu queimar a sua pele", disse a delegada. Após coletadas amostras requisitada a perícia toxicológica e o exame de corpo e delito para avaliar as lesões, o Judiciário entendeu que não havia como vincular essas condutas ao investigado e as medidas foram indeferidas.

Segundo a delegada, o acusado agia de forma meticulosa e perspicaz para dar a entender que as condutas não fossem vinculadas a ele. Neste momento, as investigações continuam na DEAM de Águas Lindas de Goiás para avaliar se ele agiu sozinho e os outros crimes praticados.

Emiliane é técnica de enfermagem e tem dois filhos com o ex-marido. Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, 23, ela pede que as pessoas não comentem o ocorrido com as crianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A jovem está em casa e tem gravado vídeos relatando o caso nas redes sociais. Em uma sequência de stories no Instagram no sábado, a vítima se emocionou ao relatar que todos os seus pertences sumiram e falou sobre preocupação com os filhos. "Agora está caindo a ficha de todos os problemas da vida real de uma mulher", disse.

O que diz a defesa?

Segundo o advogado Ilvan Barbosa, responsável pela defesa de Ailton, a afirmação de que o acusado teria soltado as rodas do veículo para provocar um acidente, trata-se, até o presente momento, de uma "alegação feita por Emiliane, sem que a defesa tenha identificado prova concreta que demonstre a autoria desse fato", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto à informação de que teriam sido registrados mais de 10 boletins de ocorrência contra Ailton, a defesa realizou diligência junto à delegacia, DEAM, para verificar essa afirmação e, conforme o constatado até o momento, existem apenas dois registros, sendo que, em ambos, a própria comunicante teria solicitado que não fosse dado prosseguimento.

Em relação aos fatos atualmente investigados, a defesa afirmou que se preservará de fazer considerações sobre o mérito neste momento. "As diligências investigativas ainda estão em andamento. Após o acesso e a análise integral dos elementos produzidos, a defesa se manifestará tecnicamente no momento oportuno", esclareceu.

Carta supostamente assinada pela vítima

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ailton Rodrigues carregava uma carta assinada pela jovem. O texto foi apreendido após a polícia encontrar a mulher amordaçada e acorrentada na sexta-feira.

Ao Estadão, o advogado Ilvan Barbosa, responsável pela defesa do suspeito, afirmou que a carta e outras informações divulgadas "sequer constam formalmente dos autos".

"Após obter acesso e cópia de todos os elementos do inquérito, a defesa poderá se pronunciar, de maneira responsável, sobre as questões de mérito", diz a nota da defesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Polícia Militar de Goiás, a carta foi encontrada no bolso de Ailton Rodrigues. A mensagem, endereçada à mãe da vítima, cita bens no nome de Emiliane e pede que os familiares não chamem a polícia.

"Espero não ser um adeus. Estarei sempre em espírito", diz um trecho. "Mamãe vai ver um advogado para levar os papéis do carro, casinha, todos no meu nome. O Aliton vai deixar um valor de 30, 50 mil (reais)", afirma outro.

A polícia trabalha com a possibilidade de que a vítima teria sido coagida a assinar a carta. Ailton foi preso em flagrante durante o resgate na sexta, 21, e teve a prisão mantida pela Justiça após passar por audiência de custódia no sábado, 22.