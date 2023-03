Embriagada, freira causa grave acidente e mente para a polícia

Da Redação

O caso aconteceu em dezembro de 2021

Uma freira, de 37 anos, causou um grave acidente de trânsito após dirigir bêbada na cidade de Olsztyn, na Polônia. Ela ainda mentiu para a polícia, afirmando que quem estaria conduzindo o veículo no momento da colisão seria uma colega, que também estava no carro.

A religiosa, identificada apenas como Bárbara M., convenceu a amiga a assumir a culpa do acidente. Porém, quando a polícia local informou qual seria a penalidade pelo crime, a jovem revelou às autoridades que a freira seria a verdadeira culpada.

De acordo com informações do portal de notícias Daily Star, a mulher admitiu que havia sido persuadida por Bárbara. Quando a mulher correta foi detida, foi realizado o teste do bafômetro que indicou 0,99 mg/l de álcool.

O caso aconteceu em dezembro de 2021, no entanto, apenas nesta semana os envolvidos foram ouvidos pelo tribunal da Polônia. A freira foi considerada culpada e deverá pagar duas multas, uma no valor equivalente a R$ 2,3 mil e outra de R$ 5,8 mil. A religiosa também não poderá dirigir por três anos.

Não foram divulgados detalhes sobre o acidente.

