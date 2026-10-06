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Embalagem de material radioativo com Actínio-225 é localizada em SP e passa por análise técnica

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Polícia Civil de São Paulo localizou na noite de segunda-feira, 6, um volume com características compatíveis com a embalagem utilizada para transportar o Actínio-225 (Ac-225), material radioativo que havia desaparecido após o roubo de um veículo em Guarulhos, na Grande São Paulo. O volume foi encontrado em um terreno baldio na Rua Um do Cruzeiro, no bairro São Rafael, zona leste da capital.

A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) foi acionada pela Polícia Civil após a localização. A partir das imagens encaminhadas pelos investigadores, a autoridade identificou fortes indícios de que se tratava da embalagem procurada e entrou em contato com o fabricante, nos Estados Unidos. A empresa confirmou que o volume corresponde à embalagem utilizada no transporte do Actínio-225.

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A embalagem permanece sob custódia da Polícia Civil e será submetida a uma avaliação técnica da ANSN para verificar a presença da fonte radioativa. A autoridade orientou que o volume fosse mantido em uma área segura e que não fosse aberto ou manipulado.

O veículo que transportava o material havia sido roubado na quinta-feira, 1º, na Via Dutra, na região da Vila Maria, zona norte de São Paulo. O Citroën Jumpy-Furgão foi localizado no sábado, 3, tombado e parcialmente desmontado em uma área de difícil acesso em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.

Na ocasião, porém, a embalagem contendo o Actínio-225 não havia sido encontrada. A Polícia Civil investiga o roubo e solicitou perícia do Instituto de Criminalística (IC), além de exames para identificação de impressões digitais.

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Segundo a ANSN, o material tem baixa atividade e é emissor de radiação alfa, que possui baixo poder de penetração. Considerando a quantidade envolvida e as características do material, o órgão havia informado que a ocorrência apresentava baixo risco radiológico para a população.

O Actínio-225 é utilizado em tratamentos contra alguns tipos de câncer. Por emitir partículas alfa, o isótopo pode ser empregado para atingir células tumorais de maneira localizada. Apesar do baixo poder de penetração da radiação alfa, o material requer cuidados específicos e não deve ser manipulado sem os procedimentos adequados.

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Guarulhos localização material radioativo roubo SP
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