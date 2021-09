Da Redação

Embaixador da Coreia do Sul viraliza ao cantar "Evidências"

O embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-Mo, repercutiu nas redes sociais após ter sido flagrado cantando a música "Evidências", da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. As imagens viralizaram nesta quarta-feira (22).

Nas imagens, é possível ver Lim Ki-Mo com um chapéu de boiadeiro e "soltando a voz". O embaixador foi elogiado na web. "Só de ter aprendido a cantar uma música em português já mostra um admirável senso de respeito à nossa nação”, disse um internauta.

O flagrante foi feito durante um festival coreano, chamado Chuseok, que é um agradecimento pela colheita. É servido um banquete com comidas tradicionais da cultura no evento.

Veja:

