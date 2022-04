Da Redação

Embaixador da Coreia do Sul canta 'Evidências' e viraliza

O vídeo do embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, cantando a música "Evidências" de José Augusto e Paulo Sérgio Vale, que ficou famosa interpretada pela dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, viralizou nas redes sociais. O registro foi feito na noite de segunda-feira (25) durante um jantar da embaixada com 35 jornalistas, em Brasília.

Conforme a editora da TV Globo, Marília Marques, que esteve no evento, o convite para o jantar foi "bem informal" e o embaixador avisou aos convidados que haveria uma banda e que ele mesmo ia cantar algumas músicas.

Antes do evento, a embaixada distribuiu um comunicado que dizia: "Para a sua informação, minhas músicas são: 'Pense em mim', Leonardo, 'Deus me livre', Raça Negra, 'Vida vazia', Bruno e Marrone. Em caso de 'mais um', 'Evidências', 'Garçom'" (tradução livre).

Além do clássico de Chitãozinho e Xororó, o diplomata também embalou a noite com "Garçom", de Reginaldo Rossi, ao lado da esposa, a embaixatriz da Coreia, Chun Jin-ah.

O evento foi organizado pela Associação de Jornalistas da Área Internacional e Diplomática (Abrajinter) e a Embaixada da Coreia do Sul. Durante o jantar, diplomatas apresentaram a cultura e economia do país.

As informações são do g1.

Veja:

