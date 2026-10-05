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Embaixada e consulados dos EUA retomam atendimentos após suspensão por 'possível ameaça'

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os serviços consulares na embaixada e nos consulados dos Estados Unidos no Brasil foram retomados nesta segunda-feira, 5, após terem sido suspensos na sexta-feira, 2, por "questões de segurança".

De acordo com um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, "a administração Trump tem máxima prioridade à segurança e à proteção dos cidadãos americanos. As Embaixadas e Consulados dos Estados Unidos no Brasil retomaram suas operações normais na segunda-feira, 5 de outubro, incluindo os serviços consulares".

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Na sexta-feira, o alerta foi divulgado pelo Departamento de Estado dos EUA, na antevéspera das eleições brasileiras. Além dos EUA, a Embaixada da Austrália em Brasília também informou que ficará fechada ao longo do dia por questões semelhantes.

A Austrália fez o anúncio por meio de sua embaixadora do país no Brasil, Sophie Davies. Os órgãos diplomáticos não detalharam os motivos da medida nem se o fechamento teve relação com as eleições.

A Polícia Federal informou que cumpriu na sexta dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal para "apurar suposto planejamento de atos que poderiam colocar em risco instalações diplomáticas dos EUA".

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EUA/BRASIL/CONSULADOS/EMBAIXADA/FECHAMENTO/REABERTURA
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