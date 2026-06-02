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Embaixada do Irã publica vídeo do Cristo Redentor destruindo Estátua da Liberdade

A animação feita por inteligência artificial utiliza símbolos mundialmente conhecidos para representar, de forma fictícia, as tensões políticas

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 16:08:55 Editado em 02.06.2026, 16:11:24
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Um vídeo criado com inteligência artificial e compartilhado por canais diplomáticos ligados ao governo do Irã ganhou grande repercussão nas redes sociais nos últimos dias. A produção utiliza símbolos mundialmente conhecidos para representar, de forma fictícia, as tensões políticas entre Irã e Estados Unidos.

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Nas imagens, o Cristo Redentor aparece enfrentando a Estátua da Liberdade em uma espécie de combate simbólico. Em uma das cenas que mais chamou atenção dos internautas, o monumento brasileiro desfere um soco contra a estátua norte-americana antes de lançá-la para longe.

A animação rapidamente viralizou devido ao uso de dois dos monumentos mais reconhecidos do planeta. Enquanto a Estátua da Liberdade é tradicionalmente associada aos Estados Unidos, o Cristo Redentor é considerado um dos maiores símbolos do Brasil e também do cristianismo.

A presença do monumento brasileiro no vídeo gerou debate nas redes sociais, já que ele não possui relação direta com o governo iraniano nem com os conflitos geopolíticos envolvendo o país. Internautas comentaram principalmente a escolha do Cristo Redentor como elemento central da narrativa visual produzida pela publicação.

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O conteúdo foi divulgado em perfis diplomáticos iranianos, incluindo a conta oficial da Embaixada do Irã na Tunísia na rede social X.


Embaixada do Irã publica vídeo do Cristo Redentor destruindo Estátua da Liberdade
AutorFoto: Reprodução

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Cristo Redentor Diplomacia Iraniana Estátua da Liberdade inteligência artificial Tensões Políticas viralização nas redes sociais
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