Em visita ao Peru, papa Leão XIV condena 'sofrimento e humilhação' de africanos escravizados

O papa Leão XIV condenou neste sábado, 14, durante visita à cidade de Zaña, no norte do Peru, o "sofrimento e a humilhação" enfrentados por africanos escravizados. A fala ocorre após o pontífice fazer um gesto concreto de remorso no país depois de um pedido histórico de desculpas pelo papel da Santa Sé em legitimar o tráfico transatlântico de escravos nas Américas.

Leão XIV discursou a membros da comunidade afro-peruana em Zaña, local reconhecido pela Unesco como sítio de memória da escravidão e patrimônio cultural africano. O papa, cuja árvore genealógica inclui pessoas escravizadas e proprietários de escravos, disse que Zaña "preserva a memória de gerações de africanos que foram arrancados de suas casas e submetidos à escravidão".

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"Muitos suportaram grande sofrimento e humilhação. Queridos irmãos e irmãs de ascendência africana, hoje quero expressar meu afeto e proximidade com vocês", afirmou o pontífice. Ele também agradeceu pela contribuição da comunidade "para a vida desta Igreja".

Zaña integra a antiga diocese de Chiclayo, onde Leão XIV atuou quando ainda era Robert Prevost. Ele conhece a cidade e a história dos afrodescendentes no Peru e a discriminação que a comunidade ainda enfrenta.

No discurso, o papa também mencionou preocupações com violência, extorsão e insegurança na região e disse se entristecer com pessoas que vivem com medo, com trabalhadores honestos sob ameaça e com aqueles que continuam a sofrer discriminação. "Rezo por vocês e peço ao Senhor que lhes conceda a paz de que tanto precisam", disse. Fonte: Associated Press

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.