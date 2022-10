Em Uberaba, prefeitura celebra Dia das Crianças com ensinamentos sobre armas

André Borges (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em Uberaba, cidade mineira de 340 mil habitantes, a celebração do Dia das Crianças incluiu exposição de armas pesadas, manuseio de equipamentos como bombas e ensinamentos sobre como funcionam esses equipamentos. Em vídeos obtidos pela reportagem, é possível ver policiais dando explicações às crianças sobre rifles, metralhadoras e bombas. As crianças podiam, inclusive, tocar nos equipamentos, como bombas de gás lacrimogêneo.

continua após publicidade .

O evento, que reuniu agentes da Polícia Militar, Exército, Polícia Civil e Polícia Federal, foi organizado pela prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade). Araújo é eleitora do presidente Jair Bolsonaro e tem feito campanha no município pela reeleição do presidente.

O armamento da população é uma das principais bandeiras de Bolsonaro, que desde o início de seu mandato procurou adotar medidas para flexibilizar o acesso às armas de fogo pela população. A reportagem procurou a prefeita Elisa Araújo para saber por que decidiu montar estandes com armamentos em um evento público voltado às crianças.

continua após publicidade .

Por meio de sua Secretaria de Comunicação, a prefeitura informou que o que ocorreu foi uma "demonstração das forças de segurança, para reduzir a sensação de insegurança da população". "Não houve acesso às armas. O que houve foi uma exposição de defesa em que as crianças, acompanhadas dos pais, puderam ver", declarou a secretaria. Ao ser informada das imagens que mostram crianças manuseando equipamentos, como bombas, a secretaria disse que pode ter ocorrido "alguns exageros".

O espaço escolhido para a exposição das armas foi a Praça da Mogiana, área central de Uberaba e tombada como patrimônio histórico da cidade. O evento com armas chocou Silvana Elias Silva Pereira, ex-secretária de Educação de Uberaba (MG). "Era para ser uma grande festa para crianças. Como educadora, lutávamos, até dias atrás, para retirar das mãos das crianças as armas de brinquedo. Orientávamos os pais para isso. Hoje, vemos instituições como a prefeitura que, em vez de praticar a educação para a paz, incita essas práticas da violência. Ficamos assustadíssimos com isso", disse.

Sumayra Oliveira, pesquisadora acadêmica que esteve no local, também critica a iniciativa. "Como podemos lidar com essa situação? As crianças estão tendo acesso a essa cultura de morte, de ódio. Fiquei perplexa com o que vi, não me lembro de ver algo assim no nosso município."

continua após publicidade .

Ambiente controlado

Segundo a prefeitura, anualmente é promovido nesta data o evento denominado "Tempo de Brincar". A gestão municipal afirmou que as forças de segurança pública - Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal e do Exército Brasileiro, "solicitaram a participação neste evento com o propósito de afastar o medo, culturalmente imposto nas crianças sobre as forças de segurança, e promover uma aproximação destas com a comunidade".

"A aproximação visa reduzir a sensação de medo e insegurança, aumentando a confiança da população e nas crianças de modo que entendam que os órgãos policiais são protetores e amigos. No evento específico foram demonstrados mecanismos de defesa e expostos equipamentos usados nas operações realizadas pelas instituições participantes com acompanhamento e manejo altamente profissional, tecnicamente e pedagogicamente responsável, sem registro de nenhum incidente, salientando a presença dos pais e responsáveis pelas crianças que lá também compareceram", declarou.

continua após publicidade .

A prefeitura afirmou que, além dos brinquedos instalados no local para a festa, "recreações promovidas por educadores físicos relembraram brincadeiras antigas como corrida no saco, bambolê dentre outras". "A Prefeitura Municipal esclarece ainda que qualquer excesso que tenha sido cometido durante o evento, caberá investigação por organismos competentes.

De acordo com a assessoria da 5ª. Região da Polícia Militar de Minas Gerais, as armas expostas não estavam carregadas e as munições todas estavam inertes, sem nada dentro e incapazes de atirar ou qualquer outra reação fora do planejado", afirmou a gestão municipal.

continua após publicidade .

O município declarou ainda que, "de acordo com a polícia, o ambiente onde a exposição estava acontecendo era totalmente controlado e os militares neste trabalho são treinados especificamente para este fim. A Polícia Militar de Minas Gerais esclarece e reforça que não havia nenhum risco no momento da exposição".

A prefeita Elisa Araújo tem atuado pela reeleição de Bolsonaro. "No próximo dia 30 de outubro a sua participação nas urnas vai fazer toda a diferença. FAÇA A SUA ESCOLHA E RESPEITE A DO OUTRO! Eu já fiz a minha. Sou Elisa, prefeita de Uberaba e vou de Bolsonaro 22!", escreveu a prefeita, em publicação feita em suas redes sociais.

O deputado Rogério Correa (PT-MG), ao ser informado do evento no Dia das Crianças, declarou que vai acionar a prefeitura. "Vou entrar com denúncia no Ministério Público e Conselho Tutelar, por crime contra o Estatuto da Criança e do Adolescente", afirmou.

Minas Gerais é um dos Estados em que Bolsonaro tenta reverter a vantagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. No primeiro turno das eleições, Lula obteve 48,29% dos votos em Minas, contra 43,60% de Bolsonaro. Já em Uberaba, o presidente saiu na frente, com 46,96% dos votos válidos, ante 44,15% de Lula.