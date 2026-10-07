Em SP, Trivia Trens retoma de forma gradual operação das Linhas 11, 12 e 13

A Trivia Trens começou a retomar de forma gradual a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade após quase três meses de afastamento provocado por uma série de falhas no serviço.

Nesta primeira etapa, iniciada na terça-feira, 6, a concessionária voltou a operar a Linha 13-Jade e o Expresso Aeroporto, sob supervisão da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

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A retomada foi autorizada pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), após a empresa a apresentação um plano de ação com medidas para treinamento das equipes, revisão de procedimentos e reforço dos protocolos de emergência por parte da concessionária.

Nesse período, não haverá alteração nos horários, intervalos ou integrações dos serviços. A CPTM fará o acompanhamento presencial das atividades, enquanto a Artesp continuará fiscalizando o desempenho da operação.

Como funciona a retomada

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- Linha 13-Jade e Expresso Aeroporto: já estão sob operação da Trivia Trens, com acompanhamento presencial da CPTM até 25 de outubro.

- Linhas 11-Coral e 12-Safira: permanecem sob responsabilidade da CPTM nesta primeira etapa. A previsão é que a Trivia reassuma os dois ramais em 26 de outubro, inicialmente em operação conjunta e sob supervisão da estatal.

- Operação integral: se o cronograma for cumprido, a Trivia deverá assumir integralmente as linhas 11, 12 e 13 em 26 de novembro, após o período de operação supervisionada.

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A retomada ocorre após um período de afastamento determinado pela Artesp. Em 24 de julho, a agência aplicou uma medida cautelar que retirou temporariamente a Trivia Trens da operação por até 90 dias, depois de uma série de falhas nos serviços.

A concessionária assumiu a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade no dia 21 de julho, após um período de transição com a CPTM. Nos três primeiros dias de operação da Trivia foram registrados problemas, entre eles uma falha no fornecimento de energia entre as estações Brás e Tatuapé que levaram à interrupção temporária na circulação dos trens.

Houve ainda um foco de incêndio em uma das composições na altura da Estação Bresser-Mooca que levou passageiros a caminharem pelos trilhos. Os problemas levaram a Artesp a intervir, determinando que a CPTM reassumisse as linhas.

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O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) também abriu inquérito para apurar as falhas.