Em SP, trem descarrila na Linha 8-Diamante e passageiros andam sobre os trilhos

Um trem da Linha 8-Diamante descarrilou na manhã desta quinta-feira, 30, na região da estação Júlio Prestes, no centro de São Paulo. De acordo com a ViaMobilidade, que administra a via, a ocorrência foi registrada por volta das 7h, em decorrência de uma falha em um equipamento chamado Assistente de Mudança de Via (AMV). Não houve feridos, mas a circulação dos trens foi interrompida em algumas estações.

"A linha opera normalmente entre Palmeiras-Barra Funda e Itapevi. Passageiros com destino a Júlio Prestes devem descer na estação Barra Funda e utilizar a Linha 7-Rubi", disse a ViaMobilidade.

Ainda de acordo com a concessionária, os passageiros foram orientados, para, em segurança, descerem do trem. Cerca de 50 pessoas estava no trem no momento do descarrilamento.

"Todos os passageiros que estavam no trem desembarcaram em segurança com o auxílio dos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) da ViaMobilidade", disse.

A última ocorrência de descarrilamento na Linha 8-Diamante foi registrada na tarde de 18 de março, em decorrência de falha em equipamento de via, de acordo com a ViaMobilidade. Na ocasião, os transtornos permaneceram por quase nove horas.

Além da Linha 8-Diamante, a Linha 9-Esmeralda também passou a ser gerenciada pela ViaMobilidade em janeiro de 2022. Desde então, reclamações de usuários sobre falhas nas linhas têm sido registradas. Antes, elas eram administradas pela própria Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Ainda em dezembro do ano passado, um trem da Linha 8-Diamante descarrilou carregado de passageiros próximo à plataforma da estação Domingo de Moraes, na zona oeste da capital paulista, no sentido Itapevi. Na ocasião, segundo a ViaMobilidade, não houve feridos, mas a plataforma sentido Itapevi ficou inoperante por conta do acidente.