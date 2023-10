Em SP, serviços públicos estaduais passarão a ter atendimento em Libras

Os serviços estaduais vão contar com atendimento em Libras em São Paulo. Trata-se de um serviço de tradução simultânea que, com o auxílio de um intérprete de Libras por meio de videochamada, permite a comunicação inclusiva entre pessoas com deficiência auditiva e servidores que fazem atendimento direto ao público, como hospitais e delegacias.

Desde quarta-feira, 18, todas as delegacias do Estado de São Paulo já têm acesso à Central de Interpretação de Libras. Gradualmente, o Programa São Paulo São Libras será expandido para todos os demais serviços públicos, de acordo com informações do governo estadual.

"A iniciativa coordenada pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai implementar a Central de Interpretação de Libras em todos os órgãos públicos estaduais para viabilizar, na Língua Brasileira de Sinais, atendimentos inclusivos às mais de 469 mil pessoas com deficiência auditiva que vivem nos 645 municípios paulistas", afirma o governo estadual.

"Qualquer pessoa surda poderá ser atendida por um intérprete de Libras mesmo quando o atendente não dominar a língua de sinais", disse Marcos da Costa, secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Ainda de acordo com o governo estadual, a Central de Interpretação de Libras será implementada em parceria com a AME-SP, organização da sociedade civil que atua para favorecer a inclusão de pessoas que se deparam com barreiras e desvantagens na relação com a sociedade em função de condições cognitivas, sensoriais, físicas ou motoras.

Na prática, o atendente dos serviços estaduais poderá acessar a plataforma online a qualquer momento e solicitar a assistência por vídeo de um intérprete de Libras.

"O intérprete fará a comunicação com as pessoas surdas em tempo real e informará ao funcionário o que está sendo conversado. Todos os servidores estaduais serão treinados pela AME-SP para acessar o sistema e solicitar a tradução de um intérprete", acrescenta o governo estadual.

A central vai funcionar em tempo integral com uma equipe de aproximadamente cem intérpretes de Libras habilitados e com experiência na interpretação simultânea da Libras para o português, e vice-versa.