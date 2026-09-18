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Em SP, protesto por moradia afeta circulação da Linha 12-Safira da CPTM nesta sexta, 18

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A circulação de trens da Linha 12-Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), foi interrompida parcialmente na manhã desta sexta-feira, 18, após um grupo colocar fogo em objetos sobre a via na zona leste de São Paulo. O trecho entre as estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino ficou suspenso durante a ocorrência.

Segundo a CPTM, por volta das 5h, pessoas ainda não identificadas invadiram a faixa de domínio da companhia e atearam fogo em objetos sobre os trilhos. Para permitir a atuação da equipe de segurança, os trens circularam separadamente entre Calmon Viana e São Miguel Paulista e entre Comendador Ermelino e Brás.

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A companhia acionou o Sistema Paese para atender os passageiros no trecho afetado. A operação foi normalizada por volta das 6h40, e o serviço emergencial de ônibus foi desmobilizado.

A ocorrência estava relacionada a uma manifestação por moradia na Avenida Doutor Assis Ribeiro, na região do Cangaíba. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 50 pessoas participavam do ato, com cartazes e faixas. Alguns manifestantes atearam fogo em entulhos e pneus para bloquear a via.

Equipes do policiamento de área e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência. A PM informou que a situação estava em andamento durante a manhã.

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"A CPTM pede desculpas pelo transtorno causado aos passageiros", disse a Companhia.

Em razão dos transtornos no sistema sob trilhos, as buscas pelo termo "CPTM" ganharam relevância no Google Trends na manhã desta sexta-feira.

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CPTM INTERRUPÇÃO Linha 12-Safira PROTESTO
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