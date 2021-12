Em SP, Minhocão volta a abrir à noite para pedestres e ciclistas durante a semana

Da Redação

O Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, voltará a ser liberado para ciclistas e pedestres das 20h às 22h, de segunda a sexta-feira, a partir da segunda-feira, 6, informou a Prefeitura de São Paulo. O uso do elevado em dias úteis ficou suspenso por 20 meses por conta da pandemia, e a reabertura faz parte da retomada de atividades na capital.

Além da reabertura noturna, a administração municipal declarou que, a partir deste final de semana, o Minhocão ficará aberto aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 22h. Antes, o espaço ficava disponível para pedestres e ciclistas entre 8h e 19h. A Prefeitura destaca que o acesso e a permanência no Minhocão dependem do cumprimento dos protocolos sanitários vigentes.

Quem frequentar o Minhocão aos finais de semana e feriados vai encontrar um mobiliário urbano - que vem sendo instalado desde maio. Bancos e tablados de madeira, para atender melhor o público que frequenta o local, são disponibilizados.

As estruturas são dispostas nos trechos acima do Terminal Amaral Gurgel e da Praça Marechal Deodoro, no centro da cidade. Esses espaços também receberam, no final de 2020, unidades do Centro Aberto, programa que proporciona espaços de convivência ao ar livre com bancos, mesas de piquenique, brinquedos e equipamentos de ginástica.

Para conectar os espaços de convívio dos Centros Abertos da Amaral Gurgel e Marechal Deodoro ao tabuleiro, a Prefeitura instalou dois acessos de pedestres no Minhocão. Conforme a administração municipal, também foram implantados gradis de segurança e portões de controle de acesso na parte de cima do Elevado para garantir a segurança dos frequentadores.