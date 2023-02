Em SP, fortes chuvas deixam pistas da Régis alagadas e cobrem veículos

Renata Okumura (via Agência Estado)

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista e a Grande São Paulo entre a noite de terça-feira, 31, e a manhã desta quarta-feira, dia 1º, alagaram parte da Rodovia Régis Bittencourt, nos dois sentidos, em Embu das Artes, na Grande SP. Desde a manhã, motoristas enfrentam transtornos na região. Não há previsão de normalização.

Ainda na noite de terça, a via foi interditada no trecho do km 276,5. Segundo a concessionária Arteris Régis, apenas caminhões e carretas conseguem passar pelo local. Por volta das 9h, havia ao menos seis quilômetros de congestionamento no sentido de São Paulo. No sentido de Curitiba, eram dois quilômetros.

"A Arteris Régis afirma que atua desde a noite de terça-feira no local para sinalização e orientação aos condutores sobre o bloqueio da rodovia em ambos os sentidos - em função do alto acumulado de chuvas com alagamento neste trecho", disse a concessionária.

Alerta para fortes chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para fortes chuvas no Estado até a próxima sexta-feira, 3. Há expectativa para situação mais intensa principalmente nas regiões do Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Itapeva que terão volume estimado de até 150 milímetros.

Em cidades do interior paulista, como São José do Rio Preto, Marília, Bauru e Araçatuba, a variação deve ser entre 100 e 110 milímetros. Ainda de acordo com o órgão, as chuvas podem atingir até 100 milímetros no litoral norte.

Capital

Também na terça-feira, as fortes chuvas provocaram estragos na cidade de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram abertos entre as 18h de terça e a madrugada desta quarta, 17 chamados para enchentes, além de 15 para atendimento de queda de árvores e outros cinco chamados para desabamento.

Em uma das ocorrências, um muro desabou sobre uma mulher na na zona oeste da capital paulista, por volta das 22h15. A vítima foi encaminhada para atendimento em pronto-socorro da região.

Nesta quarta-feira, São Paulo amanheceu com tempo instável e chuvoso. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo a média de temperatura deve ficar em torno de 20°C. A máxima prevista para esta quarta-feira é de 27ºC.

As chuvas mais significativas retornam a partir do meio da tarde e estendem-se até o início da noite. "Há potencial para formação de alagamentos intransitáveis, transbordamentos de rios e córregos, inundações e deslizamentos de terra, principalmente em áreas consideradas de risco", afirma o CGE.

A madrugada desta quinta-feira, 2, deverá iniciar com muitas nuvens e termômetros na casa dos 20°C. No decorrer da manhã, há possibilidade de chuvas isoladas de baixo potencial sobre a região metropolitana de São Paulo.

A partir da tarde, voltará a chover forte com possibilidade de trovoadas e eventuais rajadas de vento, o que mantém alto o risco para queda de árvores, formação de alagamentos, inundações localizadas, transbordamentos de rios e córregos.

O que a população deve fazer

Dentre as orientações, a Defesa Civil recomenda que o morador não atravesse e adentre em áreas inundadas, nem enfrente enxurradas devido à possibilidade de que a força da água arraste a pessoa ou o veículo. Para moradores de áreas de risco, a atenção deve ser maior para a movimentação do solo, observando postes ou árvores inclinadas, paredes rachadas e portas ou janelas emperradas. Caso seja notado algum desses sinais, a orientação é sair do local de imediato e acionar a Defesa Civil pelo número 199. Alertas de risco também são enviados pelo SMS 40199, basta enviar mensagem com o CEP da localidade desejada para o número 40199.