Em recuperação, papa Francisco está sem febre e saiu do soro

Em recuperação após passar por uma cirurgia para corrigir uma hérnia e aderências abdominais na quarta-feira, 7, o papa Francisco continua com quadro estável e evolução regular, está sem febre e teve o soro suspenso na tarde desta sexta-feira, segundo boletim médico divulgado pelo setor de imprensa da Santa Sé.

O pontífice, internado no Hospital Gemelli, em Roma, continua se alimentando com uma dieta líquida e seus exames de sangue estão com resultados normais, ainda de acordo com o comunicado.

Nesta sexta, o papa rezou, trabalhou e recebeu a Eucaristia. O boletim médico ressaltou ainda que o pontífice está "comovido com as muitas mensagens que continua recebendo" e dedicou agradecimentos especiais às crianças internadas no hospital "pelo carinho e amor recebidos por meio de seus desenhos e mensagens".

"A elas, assim como à equipe médica, aos enfermeiros, aos agentes sociossanitários e aos assistentes espirituais que diariamente tocam a dor com as mãos, aliviando o seu peso, expressa a sua gratidão pela proximidade e pelas orações", diz o texto.

Normalmente, explicou o médico na quarta-feira, são necessários sete dias de hospitalização após a cirurgia, mas é preciso levar em conta "que o papa tem 86 anos, que já foi submetido a quatro cirurgias, que foi recentemente hospitalizado devido a uma infecção pulmonar".

