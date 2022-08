Em psicografia, Eliza Samudio conta como foi sua morte, diz vidente

Da Redação

Eliza Samudio desapareceu em 2010; corpo da modelo nunca foi encontrado

Há 12 anos, ainda existe uma pergunta sem resposta sobre o assassinato de Eliza Samudio: onde está seu corpo? Morta a mando de Bruno Fernandes, o goleiro Bruno, os restos da modelo nunca foram encontrados. Mas ele pode estar no fundo de um rio, segundo a vidente Chaline Grazik, que diz ter recebido a informação numa carta psicografada atribuída a Eliza.

Famosa pelas previsões que faz, com um razoável número de acertos, Chaline é uma estrela no Instagram, onde leu a carta que seria de Eliza Samudio. Confira:

"Foi cruel, foi horroroso. Eu tentava pedir socorro, mas ninguém me ouviu. Meu pescoço doía tanto, apertaram, até faltar oxigenio no meu corpo. Mas, neste momento, meu espírito saiu imediatamente do corpo. Ficou perto de uma árvore de onde vi tudo o que fizeram comigo. De repente, veio um homem mal-encarado, de pele morena e camiseta vermelha. Naquele dia eu não sabia quem era ele. Mas eu conseguia ver tudo o que faziam comigo, uma sensação que eles tinham de pavor, que não sabiam o que fazer. Pareciam endemoniados. Nunca imaginei do que fossem capazes. Um dizia para o outro como esconder o corpo... Decidiram me jogar num rio, que lembro nitidamente, um rio fétido. Pegaram uma madeira com fiapos e me bateram muito, até que meu corpo ficasse no fundo. Eles tinham cara de apavorados, mas mesmo assim cometeram o crime. Eu vi tudo, senti tudo", relata a carta.

