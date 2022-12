Em Portugal, brasileiro mata ex e espera polícia bebendo cerveja

Da Redação

Leandro não aceitou o fim do relacionamento e, no dia 11 de março, foi até a casa da vítima com duas facas

Um homem brasileiro, de 38 anos, é acusado pela Justiça de Portugal de matar a ex-companheira por ciúmes. O crime teria acontecido em março deste ano. Porém, o que mais chama a atenção é que Leandro Cassimiro teria esperado a polícia chegar enquanto tomava duas cervejas.

Na primeira sessão de julgamento pelo assassinato de Lucília Brandão, de 53 anos, nesta sexta-feira (16), o brasileiro chorou e disse que “não queria matar” a ex. Segundo ele, Lucília o colocou para fora de casa em janeiro, alegando que já não gostava mais dele, depois de 12 anos juntos.

De acordo com informações, Leandro não aceitou o fim do relacionamento e, no dia 11 de março, foi até a casa da vítima com duas facas, com o objetivo de "conhecer o novo namorado". “Não fui lá de propósito para a matar. Na minha cabeça ainda estávamos juntos. Disseram-me que ele [o novo companheiro] estava cá. Queria conhecê-lo”, relatou o homem ao tribunal.

Conforme o depoimento, quando entrou no local com uma faca na mão, Cassimiro encontrou Lucília Brandão de costas. Quando ela o viu, começou a pedir socorro, e os dois se envolveram em uma luta corporal. A vítima pegou a faca e deu golpes em uma mão no queixo e numa perna.

“Ela caiu ao chão e agarrei-lhe no pescoço com uma mão e apertei. Tentei reanimá-la. Tinha feito o curso [de primeiros socorros] em Espanha. Mas ela cuspiu sangue”, declarou ele. “Liguei para o 112 [polícia] a dizer que a tinha matado”, completou, acrescentando que, enquanto esperava o socorro, bebeu duas cervejas porque “estava muito suado”.

Leandro Cassimiro é acusado pelo Ministério Público de um crime de homicídio qualificado e um de posse de arma proibida. De acordo com o órgão, ele “desenvolveu sentimentos de desconfiança, ciúme e posse” por Lucília Brandão.





Fonte: Informações BHAZ Notícias.

