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Em meio a enchentes, casal mantém cerimônia e celebra união em igreja alagada

Cerimônia ocorreu na cidade de Hagonoy na última terça-feira (1º). Paróquia chegou a aconselhar o adiamento, mas os noivos decidiram manter a data

Escrito por Da Redação
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Em meio a enchentes, casal mantém cerimônia e celebra união em igreja alagada
Autor Os noivos se casaram mesmo com a igreja alagada - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um temporal não foi obstáculo para a união dos filipinos Lieza Galang e Gilbert Chico, que se casaram na última terça-feira (1º) em uma igreja parcialmente submersa. A cerimônia inusitada ocorreu na Paróquia de São João Batista, localizada na cidade de Hagonoy, nas Filipinas, onde noivos e convidados precisaram enfrentar a água barrenta que batia na altura da cintura para realizar e acompanhar a celebração.

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Devido às intensas chuvas que atingem a região e que mantinham a estrutura do templo alagada há quase um mês, a administração da paróquia havia recomendado o adiamento do evento devido à elevação do nível do rio. No entanto, o casal estava determinado e optou por manter os planos originais. O fotógrafo responsável pelo casamento, Mikko Rey Alfonso, relatou à imprensa local que, diante da decisão dos noivos, os funcionários da igreja se mobilizaram para adaptar o espaço da melhor forma possível. Segundo o profissional, o amor entre o casal era evidente e nada poderia impedir a união.

A celebração ocorreu pela manhã, de forma breve, e reuniu menos de 15 pessoas, com bancos vazios e apenas algumas flores na decoração. Para conseguir chegar ao altar preservando o vestido branco, Lieza foi transportada até a entrada em um riquixá com o chassi elevado e precisou encurtar a cauda da roupa para caminhar pela área inundada ao lado dos pais. Outro momento de destaque foi a entrada do pajem encarregado das alianças, que também percorreu o corredor da paróquia com a água pela cintura.

O casamento aconteceu em um contexto de emergência climática nas Filipinas. Desde o mês de agosto, o país asiático vem registrando precipitações muito acima da média histórica. Os temporais já provocaram enchentes repentinas e diversos deslizamentos de terra em várias províncias, resultando em pelo menos 34 mortes e deixando milhares de desabrigados.

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Amor CASAMENTO Celebração emergência climática enchentes filipinas
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