Em declaração racista, vereador cobra "serviço de gente branca"

Um vereador do município de Roca Sales, no Rio Grande do Sul, fez uma declaração de cunho racista durante a sessão realizada na segunda-feira (4). Antônio Valesan (PTB), conhecido como Pegari, utilizou no plenário a expressão "trabalho de gente branca" para se referir à execução de uma obra no município, que fica na região do Vale do Taquari. Veja o vídeo abaixo

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Câmara de Apucarana rejeita cassação e só "censura" vereador que atacou nordestinos

"Se isso continuar e não tiver um trabalho de gente branca, de gente que sabe fazer esse trabalho com técnicas, de pessoas que sabem fazer, nós vamos embargar aquilo lá", disse Piovesan.

continua após publicidade

Após reação negativa, ele divulgou uma "carta aberta à comunidade", na qual afirmou que "em respeito à comunidade de Roca Sales e à reputação da minha vida, peço perdão em virtude do discurso insensato". O político acrescentou que "não há nenhuma justificativa que isente esse absurdo".

tnonline

Siga o TNOnline no Google News