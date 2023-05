Em busca de seguidores e monetização no Instagram? Descubra o caminho

Da Redação

Natan Sucrilhos é um exemplo com sua jornada na rede social

Conseguir fazer sucesso no Instagram é o sonho de milhares de pessoas. Sucesso que parece impossível de alcançar. Mas com método e conhecimento é possível sim. Natan Sucrilhos é um exemplo com sua jornada na rede social. Hoje conta com mais de 30 milhões de seguidores em audiência e se dedica a ensinar outras pessoas a conseguirem o mesmo sucesso.

"Percebi que o Instagram seria a próxima fronteira para o sucesso, e decidi mergulhar de cabeça nessa plataforma", revela Natan. Ao longo dos anos, ele aprendeu com seus erros e descobriu quais estratégias não funcionavam. Em 2020, contudo, Natan encontrou a chave para o crescimento exponencial e o verdadeiro potencial do Instagram.

Durante seu percurso, Natan recebeu um convite de uma agência de Belo Horizonte interessada em investir em seu perfil no Instagram. Embora a proposta não tenha sido satisfatória para ele, essa experiência revelou algo importante: Natan já possuía um modelo de negócio gigantesco que ainda não havia percebido. Com isso em mente, ele se dedicou a impulsionar seu perfil e aprimorar suas estratégias.

Foto por Reprodução Natan Sucrilhos conta com mais de 30 milhões de seguidores

De uma base inicial de 500 mil seguidores em 2020, Natan conquistou a impressionante marca de mais de 30 milhões de seguidores em audiência em 2023. Ele conta com mais de 180 perfis com mais de 100.000 seguidores cada, os quais ele validou uma esteira de produtos aumentando sua monetização gigantescamente. Esses números extraordinários não apenas demonstram sua habilidade singular.

"Percebi que minha missão não se resumia a ganhar dinheiro para realizar meus próprios sonhos. Meu objetivo era ajudar as pessoas", declara Natan com entusiasmo. Movido por essa paixão, ele decidiu compartilhar seu conhecimento e experiência em palestras divertidas, mentorias e no seu perfil (@digitalinsano), perfil o qual ele criou recentemente com esse objetivo. Natan compreendeu que poderia oferecer uma abordagem simples, acessível e prática para aqueles que desejam obter sucesso no Instagram.

Atualmente, Natan está focado em expandir seu trabalho através de palestras e programas de mentoria. Sua mudança para Alphaville, em São Paulo, foi impulsionada pelas inúmeras oportunidades e eventos relacionados ao seu campo de atuação. Recentemente, ele lançou o projeto "Digital Insano" no Instagram. Esse é um desafio que mostra que o método dele é real e funciona.

“Eu identifiquei dores e coloquei como propósito fazer as pessoas transformarem seu Instagram em uma máquina de resultados. Eu não quero que as pessoas passem 4 anos errando como fiz. São aprendizados de 7 anos com todos os passos que utilizei para ter mais de 30 milhões de seguidores em audiência e fazer alguns milhões de lucro”, finaliza.

