Em ataque, pit-bull fica pendurado em lábio de cavalo

Pessoas que estavam no condomínio na hora do ataque tentaram afastar o pit-bull com enxadas, tábuas de madeira e vassoura, mas sem sucesso

Moradores de um condomínio em Águas Lindas de Goiás, Entorno do Distrito Federal, registraram o momento em que um cão da raça pit-bull atacou violentamente um cavalo. O caso ocorreu no bairro Jardim Santa Lúcia, nessa terça-feira (27/12).

As imagens mostram o cachorro pulando em direção à boca do animal de grande porte e dando mordidas. Pessoas que estavam no condomínio na hora do ataque tentaram afastar o pit-bull com enxadas, tábuas de madeira e vassoura, mas sem sucesso. Veja. (imagens fortes)

O cavalo, que estava preso a uma carroça, tentou se defender dos ataques, com coices, enquanto o cão continuava o mordendo. No vídeo, é possível ouvir uma mulher gritando por socorro: “Cadê o dono desse cachorro. Mata esse cachorro aí”.

Ao Metrópoles, um dos moradores do condomínio, que preferiu não se identificar, relatou que o carroceiro realizava uma entrega quando o pit-bull correu em direção ao cavalo e o mordeu diversas vezes. Segundo o homem, o cão pertencia a outro morador do condomínio, que conseguiu retirar o animal do local.

De acordo com o morador, o dono do pit-bull pagou todas as despesas do atendimento veterinário cavalo, que ficou machucado nas patas, focinho e pescoço. Por conta do ataque brutal, o animal precisou levar alguns pontos, mas passa bem.





