Em Alagoas, Maceió decreta emergência após enchentes

Isabela Mendes (via Agência Estado)

O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PSB), decretou estado emergência nesta quinta-feira (26) após chuvas atingirem o município. A decisão foi anunciada pelo Twitter. "Fundamentado pela Defesa Civil, estou decretando emergência devido às fortes chuvas em Maceió. A medida é fundamental para agilizar o socorro aos atingidos, assegurar recursos federais e dar celeridade a obras emergenciais. Seguimos atentos. A prioridade é o maceioense!", escreveu JHC. O abastecimento de água foi afetado em algumas cidades da Região Metropolitana de Maceió após as tempestades. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou na manhã desta quinta-feira aviso de chuvas acumuladas de 100 mm no dia, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.