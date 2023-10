Em 1 hora, homem é assaltado 2 vezes, atropelado e abandonado seminu

Siga o TNOnline no Google News

Um motociclista de aplicativo foi assaltado duas vezes em menos de uma hora, em Fortaleza, na madrugada de terça-feira (24). Além de também ter sido atropelado e forçado a ficar só de cueca no meio da rua após ser ameaçado por um homem com posse de uma faca. Os dois assaltos ocorreram no intervalo de uma hora.

No primeiro crime, no Bairro Antônio Bezerra, os bandidos levaram a motocicleta, celular, mochila e o capacete que o mototaxista fornecia ao passageiro.

Cerca de uma hora depois, enquanto voltava para casa a pé, outros criminosos o atropelaram com um carro, o ameaçaram com uma faca e o deixaram apenas de cueca. O segundo crime foi flagrado por câmeras de segurança.

Em entrevista, o motorista, que prefere não se identificar, diz que procurou ajuda de pessoas próximas e de forças de segurança, mas não obteve amparo.

"De repente apareceu um rapaz armado com pistola e foi anunciando o assalto. Nesse assalto levaram minha moto, um dos capacetes, aparelho celular e minha mochila. Fiquei desesperado", lembra.

"Como se não bastasse, eu peguei a Rua Anário Braga a pé e, pela segunda vez, fui assaltado, desta vez, atropelado. Os assaltantes me pediram o celular e expliquei para eles que não tinha mais porque eu tinha acabado de ser assaltado. Não tinha nada para dar para eles. A única coisa que tinha era o outro capacete que sobrou do primeiro assalto", disse.

O motorista relatou também que ficou o dia com dores no corpo, principalmente na perna atingida pelo veículo. Sem a moto, ele avalia como serão os próximos dias, já que a moto era o instrumento de trabalho da sua única fonte de renda.

"Estou machucado na parte de trás da perna. Não conseguia colocar a perna no chão, mas hoje deu uma melhorada. Agora ficou difícil. Essa era única fonte de renda há nove meses e acabou tudo. Vou ter que ver outra coisa, não sei, não parei para pensar o que vou fazer. Não deu tempo para me programar. Esperar o que vai acontecer, ver se a moto aparece. Tenho dois filhos para sustentar", lamentou.

A Polícia Civil informou por meio de nota que apura os dois roubos contra o motorista de aplicativo nos bairros Antônio Bezerra e Quintino Cunha. As duas ocorrências foram noticiadas por meio de boletins de ocorrência.

Os casos distintos estão a cargo do 10º Distrito Policial (DP) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFVC), unidades que realizam buscas para tentar identificar os suspeitos.

