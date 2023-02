Elon Musk perde posto de homem mais rico do mundo; saiba quem ganhou

Da Redação

Musk permaneceu no posto de pessoa mais rica do mundo até dezembro do ano passado

Esta quarta-feira (1º) foi de tristeza para Elon Musk. O empresário perdeu o posto de pessoa mais rica do mundo, conforme a lista compilada pela Revista Forbes. A partir de agora, o fundador da Tesla está em segundo lugar com uma fortuna avaliada em US$ 183,5 bilhões.

Conforme o apurado pela Forbes, a partir desta quarta (1º), o homem mais rico do mundo se tornou o francês Bernard Arnault, CEO da LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo. A companhia possui cerca de 70 marcas de moda e cosméticos, incluindo Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon e Sephora.

Arnault, no topo da lista, tem uma fortuna de US$ 213,3 bilhões, segundo estimativa desta quinta-feira (02), do ranking em tempo real da revista.

Segundo a publicação, Musk permaneceu no posto de pessoa mais rica do mundo até dezembro do ano passado, quando sua fortuna diminuiu por conta da queda no preço das ações da Tesla. As ações da empresa caíram mais de 50% desde o pico em novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2023.





Veja quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo

Bernard Arnault / US$ 213,3 bilhões Elon Musk / US$ 183,5 bilhões Jeff Bezos / US$ 128,3 bilhões Larry Ellison / US$ 114 bilhões Warren Buffett / US$ 108 bilhões Bill Gates / US$ 105,2 bilhões Carlos Slim Helu / US$ 92,2 bilhões Larry Page/ US$ 87 bilhões Sergey Brin / US$ 83,4 bilhões Mukesh Ambani / US$ 82,9 bilhões

