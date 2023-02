Elize Matsunaga vira motorista de app em São Paulo; veja

Da Redação

Elize Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão,

Condenada pela morte do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro do grupo Yoki Alimentos, Elize Matsunaga agora tenta a ressocialização como motorista em três aplicativos, na região de Franca, no interior de São Paulo. O brutal assassinato aconteceu em 2012.

Elize Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão, mas, em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena para 16 anos e 3 meses. Em liberdade condicional desde maio de 2022, ela cumpriu regime fechado no presídio de Tremembé (SP) por 10 anos.

De acordo com o jornalista e escritor Ulisses Campbell, os relatos dos passageiros são de que Elize é “bem tranquila” e que a maioria a recebe bem. “Ela usa o nome de solteira [Elize Araújo Giacomini]”, disse. A nota dela como condutora é 4.80, e o carro utilizado, um Honda Fit, informou uma publicação na página “Mulheres Assassinas”.

“Essas mulheres que cometeram crimes de repercussão nacional, como a Suzane von Richthofen, escolheram voltar à sociedade em empregos de atendimento ao público quando o natural seria se esconder. Isso chama a atenção”, observou Ulisses Campbell, em conversa com o Metrópoles. Ele é autor da biografia “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido” (Ed. Matrix).

Com informações, Metrópoles

