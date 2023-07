Elevador de clínica prensa casal de idosos; homem de 94 anos morreu

Uma tragédia ocorrida nessa quarta-feira (19) em uma clínica médica de Montenegro, Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, está sendo investigada pela Polícia Civil. Um casal de idosos foi prensado por um elevador do espaço de saúde.

Devido ao acidente, o homem, identificado como Erineu Alves, de 94 anos, chegou a ser atendido por uma equipe médica, mas acabou não resistindo. A esposa dele, de 83, sofreu ferimentos graves.

As autoridades informaram que o casal havia procurado a clínica para uma consulta médica. Quando estava no térreo, teria aberto a porta do elevador, que estava no segundo andar, e começou a descer.

Os idosos tentaram sair, mas a porta travou. Então, o equipamento os prensou.

O delegado de Polícia Civil André Roese afirmou que o casal foi socorrido e submetido a manobras de ressuscitação durante o atendimento. No entanto, infelizmente, o idoso não resistiu.

Perícias foram feitas no elevador na tarde de quarta.



