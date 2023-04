Elevador com quatro pessoas despenca e deixa três feridos

Da Redação

Socorristas resgatando passageiros do elevador

Um homem e duas mulheres ficaram feridos nesta terça-feira (11) após um elevador cair em uma clínica odontológica de Aparecida de Goiânia, em Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas estava com um bebê de seis meses, que ficou ileso.

Segundo o tenente Thiago Oliveira, do Corpo de Bombeiros, o casal proprietário do estabelecimento estava entre os passageiros do elevador. O homem, de 60 anos, sofreu uma fratura no tornozelo, enquanto a mulher foi resgatada com os membros inferiores fraturados. A mãe, de 25 anos, que estava com a criança, também sofreu uma fratura no pé.

“Houve o rompimento dos cabos de aço de sustentação do elevador. A clínica possui dois pavimentos e tinha o elevador para ajudar na locomoção. Quando chegamos ao local, a Polícia Militar já estava isolando o local. A jovem, mãe do bebê, já havia sido retirada com a criança”, explicou ao g1.

Thiago conta que os idosos precisaram ser resgatados do elevador com cuidado, para que as fraturas não fossem agravadas. Depois de retirados do local, os empresários foram encaminhados ao Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). A mãe e o bebê, por outro lado, foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (Heapa).

Como o nome das vítimas não foram divulgados, o g1 não conseguiu atualizar o estado de saúde delas até a última atualização desta reportagem.

Com informações do g1.

