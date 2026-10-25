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FORTALEZA

Eleitor é detido pela PF após quebrar urna eletrônica por causa de fila

Incidente ocorreu após desentendimento sobre prioridade de atendimento; mídia do equipamento foi preservada e votação seguiu normalmente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Eleitor é detido pela PF após quebrar urna eletrônica por causa de fila
Autor Urna foi quebrada por eleitor - Foto: Reprodução/TRE-CE

Um eleitor foi detido pela Polícia Federal (PF) na manhã deste domingo (25), em Fortaleza (CE), após quebrar uma urna eletrônica durante o segundo turno das eleições. O incidente ocorreu na Escola Adalberto Studart Filho, no bairro Planalto Ayrton Senna, e foi motivado por uma discussão sobre o atendimento na fila preferencial.

-LEIA MAIS: Coligação de Lula aciona TSE para estender votação até as 19h em cidades de 9 estados

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O homem, que havia comparecido ao local apenas para justificar a ausência no pleito, se desentendeu com os mesários e com a presidente da seção. A confusão começou porque a esposa do eleitor, que está grávida, aguardava atendimento prioritário e o casal questionou a preferência concedida a uma idosa que aguardava no local. Exaltado com a situação, o homem tentou virar a mesa de apoio dos trabalhadores e, em seguida, arremessou o equipamento de votação ao chão.

Acionada para intervir, a Polícia Federal informou que o agressor resistiu à abordagem, obrigando os agentes a utilizarem comandos de voz em tom elevado e algemas para contê-lo. O eleitor permaneceu sob custódia e, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), responderá por crime eleitoral. O artigo 339 do Código Eleitoral estabelece pena de reclusão de dois a seis anos, além de multa, para quem danificar ou destruir equipamentos de votação.

Apesar da violência que resultou na destruição do aparelho, a votação na seção não foi comprometida. Em entrevista coletiva, a presidente do TRE-CE, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, garantiu que a mídia contendo os dados dos votos foi totalmente preservada. O dispositivo de armazenamento foi transferido para uma urna substituta, providenciada pela 93ª Zona Eleitoral, permitindo que os eleitores continuassem a exercer o direito ao voto normalmente.

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Eleições ELEITOR Fortaleza Polícia Federal urna eletrônica
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