Eleitor é detido pela PF após quebrar urna eletrônica por causa de fila

Um eleitor foi detido pela Polícia Federal (PF) na manhã deste domingo (25), em Fortaleza (CE), após quebrar uma urna eletrônica durante o segundo turno das eleições. O incidente ocorreu na Escola Adalberto Studart Filho, no bairro Planalto Ayrton Senna, e foi motivado por uma discussão sobre o atendimento na fila preferencial.

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O homem, que havia comparecido ao local apenas para justificar a ausência no pleito, se desentendeu com os mesários e com a presidente da seção. A confusão começou porque a esposa do eleitor, que está grávida, aguardava atendimento prioritário e o casal questionou a preferência concedida a uma idosa que aguardava no local. Exaltado com a situação, o homem tentou virar a mesa de apoio dos trabalhadores e, em seguida, arremessou o equipamento de votação ao chão.

Acionada para intervir, a Polícia Federal informou que o agressor resistiu à abordagem, obrigando os agentes a utilizarem comandos de voz em tom elevado e algemas para contê-lo. O eleitor permaneceu sob custódia e, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), responderá por crime eleitoral. O artigo 339 do Código Eleitoral estabelece pena de reclusão de dois a seis anos, além de multa, para quem danificar ou destruir equipamentos de votação.

Apesar da violência que resultou na destruição do aparelho, a votação na seção não foi comprometida. Em entrevista coletiva, a presidente do TRE-CE, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, garantiu que a mídia contendo os dados dos votos foi totalmente preservada. O dispositivo de armazenamento foi transferido para uma urna substituta, providenciada pela 93ª Zona Eleitoral, permitindo que os eleitores continuassem a exercer o direito ao voto normalmente.