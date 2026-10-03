Eleições mudam data do sorteio da Mega-Sena e de outras loterias; veja quando será

Além do prêmio de R$ 82 milhões, modalidades como Lotofácil e Quina também tiveram os sorteios reajustados

A Caixa Loterias informou nesta sexta-feira (2) a antecipação do sorteio da Mega-Sena, que ocorreria no domingo (4), para este sábado (3), às 21h. A mudança no calendário foi definida devido à realização do primeiro turno das eleições. O prêmio para quem acertar as seis dezenas do concurso está estimado em R$ 82 milhões. Além da Mega-Sena, outras seis modalidades também tiveram seus sorteios adiantados para o sábado, englobando a Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte, +Milionária e Loteria Federal.

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Mega-Sena

As apostas simples, que custam R$ 6, podem ser registradas até as 20h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do país, bem como pelo site ou aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para smartphones e computadores. Para os jogadores que optarem pelos bolões digitais, o prazo se estende até as 20h30, com vendas exclusivas pelo portal Loterias Online e aplicativo oficial.

Os pagamentos nos canais eletrônicos são restritos a maiores de 18 anos e podem ser efetuados via Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso apenas para correntistas da Caixa. Regularmente, vale lembrar, os concursos da Mega-Sena ocorrem às terças, quintas e domingos.

A probabilidade de levar o prêmio milionário varia conforme a quantidade de dezenas assinaladas e o tipo de aposta. Em um jogo simples de seis números, a chance de acerto é de uma em 50.063.860. Já para a aposta limite de 20 dezenas, que tem o custo de R$ 232.560,00, a probabilidade aumenta significativamente, passando a ser de uma em 1.292, segundo os dados da instituição.

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As informações são do G1.