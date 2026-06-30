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POLÍTICA

Eleições 2026: termina prazo para apresentadores deixarem programas

A proibição pretende impedir que artistas e jornalistas obtenham vantagem na campanha eleitoral

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 08:43:39 Editado em 30.06.2026, 08:43:34
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Eleições 2026: termina prazo para apresentadores deixarem programas
Autor Tribunal Superior Eleitoral - Foto: Agência Brasil

Apresentadores de televisão e de rádio que pretendem se candidatar às eleições gerais de outubro devem deixar seus programas nesta terça-feira (30).

-LEIA MAIS: Mata-mata da Copa do Mundo tem terça-feira decisiva com três jogos

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O fim do prazo está previsto nas Lei das Eleições e nas regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão responsável pela organização dos pleitos.

Conforme as normas, é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitirem programa apresentado ou comentado por pré-candidato aos cargos que estarão em disputa.

A proibição pretende impedir que artistas e jornalistas obtenham vantagem na campanha eleitoral.

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O descumprimento pode levar ao indeferimento do registro de candidatura na Justiça Eleitoral e ao pagamento de multa pelas emissoras, além da determinação para retirada do conteúdo do ar.

Inaugurações

No próximo sábado (4 de julho), o calendário eleitoral também estabelece que pré-candidatos estão proibidos de participar de inaugurações de obras públicas.

A partir da mesma data, fica proibida a contratação de shows artísticos custeados com recursos públicos.

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Eleições

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para o dia 25, caso seja necessário.

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Candidatura direito eleitoral eleições 2026 programas de rádio e TV TSE
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