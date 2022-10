Eleições 2022: Maçonaria se posiciona após polêmicas; entenda

Da Redação

A confederação de deixar claro que não se envolvei em política

A Confederação Maçônica do Brasil (COMAB), publicou recentemente uma nota a sociedade brasileira, repudiando a circulação de notícias falsas que foram publicadas nas redes sociais.

A confederação de deixar claro que não se envolvei em política. "A Maçonaria, não obstante não seja apolítica, é apartidária e congrega homens de diversos pensamentos políticos e religiosos, todos crentes em Deus, por ser essa uma condição insuperável para ser feito maçom. Pugna pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade, bem como busca constantemente o aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual do homem", consta.

Confira a nota na íntegra:

"A CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB, instituição que congrega as 27 (vinte e sete) Grandes Lojas Maçônicas de todos os Estados brasileiros e do Distrito Federal, com mais de 107.000 (cento e sete mil) maçons associados, por seus dirigentes ao fim assinados, considerando ser a Maçonaria, em seu sentido mais amplo, uma filosofia de vida, com um sistema de moralidade e ética social, de caráter simples e fundamental, incorporando um humanitarismo amplo e que tem por princípios basilares: a Liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos; a Igualdade de direitos e obrigações dos seres e grupos sem distinguir religião, raça, sexo ou nacionalidade; a Fraternidade de todos os homens, como filhos do mesmo Criador, vêm a público se manifestar e esclarecer que a Maçonaria, não obstante não seja apolítica, é apartidária e congrega homens de diversos pensamentos políticos e religiosos, todos crentes em Deus, por ser essa uma condição insuperável para ser feito maçom. Pugna pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade, bem como busca constantemente o aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual do homem.

Repudiam, portanto, a recente e indevida utilização do nome dessa secular Instituição em redes sociais, fazendo associações inexistentes com o satanismo e com outras piadas jocosas e de mau gosto, para fins políticos e eleitorais, por vezes tendentes a insinuar discriminatória desarmonia.

Fazem votos de que o diálogo, o debate de ideias e a cordial fraternidade prevaleça entre o povo brasileiro, que haverá de identificar e igualmente repudiar mensagens permeadas pela ignorância e pela intolerância"

