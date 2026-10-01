Eleição com chuva em SP: veja a previsão do tempo

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

As instabilidades voltam a ganhar força no decorrer da tarde do próximo sábado, dia 3, o que deve provocar chuvas na forma de pancadas isoladas na capital e na Grande São Paulo. Para domingo, 4, dia de eleições também há chance de fortes precipitações.

Nesta quinta-feira, 1º, o dia começou abafado. Ainda durante a manhã, o sol apareceu entre nuvens e favoreceu a elevação das temperaturas. No entanto, a chegada de uma frente fria muda o tempo no decorrer do dia.

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De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, as instabilidades devem ganhar força no decorrer da tarde.

"Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 50Km/h, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", disse.

Além disso, as temperaturas também entram em declínio, segundo informações do CGE.

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Veja a variação de temperaturas para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Quinta-feira: entre 19ºC e 25ºC

- Sexta-feira: entre 16ºC e 18ºC

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- Sábado: entre 15ºC e 21ºC

- Domingo: entre 17ºC e 26ºC

- Segunda-feira: entre 19ºC e 24ºC

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Na sexta-feira, 2, a frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano ainda devem causar muita nebulosidade, chuvas mais fracas e declínio das temperaturas.

No sábado, 3, o sol aparece entre nuvens e favorece a gradativa elevação das temperaturas no decorrer do dia. No decorrer da tarde, as instabilidades voltam a ganhar força, o que deve provocar chuvas na forma de pancadas isoladas na Grande São Paulo.

Conforme a Meteoblue, o domingo, 4, deve ser marcado por precipitações fortes e temperaturas entre 17ºC e 26ºC. Para segunda-feira, 5, a estimativa também é de chuvas mais intensas e máxima na casa dos 24ºC.