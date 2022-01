Da Redação

Elefante mata turista pisoteado em Safari na Uganda

Um homem foi pisoteado por uma manada de elefantes durante um safari no parque Murchison Falls, na Uganda. As autoridades locais informaram o falecimento do turista que vinha da Arábia Saudita. A vítima, identificada como Ayman Sayed Elshahany, deixou o veículo onde estava com amigos quando foi atacado.

O ataque aconteceu na noite desta terça-feira (25). O porta-voz da autoridade de vida selvagem de Uganda, Bashir Hangi, disse em comunicado que Elshahany foi morto na hora, pouco após descer do carro.

Segundo a BBC News, todo o grupo foi atacado pela manada de elefantes. Elshahany, que havia se afastado mais do veículo, não conseguiu retornar. A polícia local vai investigar o caso.

O parque afirmou que vai passar a limpo seus protocolos de segurança para "evitar a repetição de tais incidentes".

