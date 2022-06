Elefante mata idosa na Índia e volta ao funeral dela para pisoteá-la

Da Redação

Um idosa, de 70 anos, foi morta pisoteada por um elefante no momento em que buscava água em um poço. Porém, o que chama a atenção é que o animal foi ao funeral dela para tentar pisoteá-la novamente. O caso foi registrado em Rasgovindpur, em Odisha, Índia.

Segundo as informações do site Daily Mail, o elefante teria escapado de um santuário, quando cruzou com a mulher que buscava água em um poço na Vila de Raipal, na província de Mayorbang. A vítima, identificada como Maya Murmu, chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas, por conta da gravidade dos ferimentos, ela não resistiu.

Assim que o corpo da idosa foi liberado para o ato fúnebre, o animal reapareceu. Ele pisoteou e arremessou o corpo de Maya pelos ares, segundo o relato policial.

Depois que o elefante foi embora, conforme o site Independent, os familiares da mulher prosseguiram com a cerimônia.

Não há informações se o animal feriu outras pessoas. No ano passado, foram 42 mortes envolvendo elefantes na região.