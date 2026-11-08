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?Ele estava possesso, podia ter me matado?, diz à TV idosa de 81 anos espancada por lutador

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma idosa de 81 anos foi uma das vítimas das agressões do lutador de jiu-jitsu Lucas Portela Fontana Gomes, de 32 anos, na quinta-feira, 5, em um condomínio na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro.

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que irá ao ar na noite deste domingo, 8, a mulher disse que poderia ter morrido tamanha a violência que sofreu.

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"Meu Deus, o que o cara fez comigo? Ele podia ter me matado, ele estava possesso", disse Célia à TV, segundo trecho da entrevista divulgado no Instagram do Fantástico. À Polícia Civil, Gomes disse não se lembrar das agressões.

A idosa teve alta neste sábado, 7, após ficar dois dias internada com múltiplas lesões e hematomas no rosto. Ela contou que foi atacada após ele derrubar a porta do apartamento dela com chutes.

"Primeiro escutei os gritos que ele fazia constantemente e pensei: nossa, hoje ele está mais agressivo do que nunca. E aí ele foi na porta da cozinha e, de tanto chutar, arrebentou a porta".

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O Fantástico também entrevistou Dilva, de 40 anos, outra mulher agredida pelo lutador no condomínio. Ela foi atacada dentro do elevador com socos, chutes e um golpe conhecido como mata-leão.

"O que deixa mais dor não é só a dor do corpo, das feridas. É a dor da alma, de ver como a gente vai lidar com isso", disse a mulher.

Gomes foi preso em flagrante na madrugada de quinta, 5. Ele foi inicialmente liberado, mas na sexta-feira teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O agressor irá responder por tentativa de feminicídio.

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Em depoimento à Polícia Civil, ele disse que não se lembrava das agressões e relatou que tinha usado anabolizantes e antidepressivos. A defesa dele não foi localizada.

Célia disse esperar que o agressor seja responsabilizado pelo que fez. "Acho que ele tem de pagar pelo que fez comigo e com outras também."

De acordo com o boletim de ocorrência, o lutador resistiu à prisão e tentou tomar a arma de fogo de um dos policiais. Para contê-lo, os agentes dispararam contra as pernas do suspeito.

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Mesmo ferido, ele ainda tentou fugir pelas escadas do prédio, sendo imobilizado com o uso de uma arma de choque. O caso está sob investigação da 18ª DP (Praça da Bandeira).

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feminicidio rio de janeiro Violência contra a mulher
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