El Niño deve atingir pico de calor em dezembro e janeiro

Temperaturas elevadas estão sendo registradas em praticamente todas as regiões do Brasil. Isso se deve a uma onda de calor provocada pelo fenômeno El Niño. Segundo o MetSul Meteorologia, o ápice de calor deve ser registrado entre dezembro e janeiro.

continua após publicidade

Desta forma, os primeiros meses de 2024 devem contar com temperaturas intensas. O MetSul aponta que as regiões Norte, Nordeste e o Centro-Oeste do país devem ter temperaturas muito mais altas do que o habitual para a época.

- LEIA MAIS: ONU alerta sobre risco de aquecimento global chegar a quase 3ºC

continua após publicidade

O Rio de Janeiro terá muitos dias de máximas extremas. A cidade costuma ter os maiores extremos de temperatura durante a estação, e desta vez, não será diferente.

O instituto de meteorologia indica que a região Sul do país é a que mais sofrerá com a onda de calor. A redução da chuva e a seca favorecem períodos quentes prolongados, com tempo seco e a formação de bolhas de calor.

Siga o TNOnline no Google News