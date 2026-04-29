Égua relincha ao ver seu seu dono sendo velado no caixão e vídeo emociona; veja

Uma cena comovente marcou o velório de Pedro Krug, de 70 anos, realizado na última segunda-feira (27) em Blumenau (SC). A égua Nina foi levada para se despedir do tutor e, ao se aproximar do caixão, relinchou, emocionando familiares e presentes. Imagens registram o momento em que o animal permaneceu próxima ao corpo, recebendo carinho de outras pessoas. Veja o vídeo no final do texto

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A iniciativa partiu da filha, Daiane Krug Palmeira, que quis proporcionar um último encontro entre o pai e a égua, com quem ele mantinha uma relação afetiva intensa. “Ensinou a dar a pata e pedia para ela deitar no ombro dele e ela deitava a cabeça. Enfim, ele tinha uma relação de muito amor com ela. Ele sempre foi apaixonado por animais”, contou Daiane ao portal g1.



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Pedro era tutor de Nina há cerca de oito anos e foi responsável por domá-la. O animal fazia parte da rotina da família e também levava alegria a outras pessoas. “Uma das alegrias dele era colocar as crianças para andar nela. Fazia a alegria da criançada, outra paixão dele”, completou a filha.

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Doença afastou tutor da égua nos últimos meses

Nos meses que antecederam a morte, Pedro enfrentou problemas de saúde. Em novembro de 2025, foi diagnosticado com três tumores cerebrais, o que limitou o convívio com Nina. Após deixar o hospital, ele passou a morar com Daiane, ficando cerca de um mês e meio sem visitar a égua (de 17 de novembro a 1º de janeiro de 2026). No início do ano, conseguiu revê-la no rancho onde o animal estava sendo cuidado. Depois disso, os encontros foram raros. “Depois desse dia, ele a viu mais duas vezes. Uma delas foi na semana passada, quando já estava bem debilitado”, contou.

Antes de Nina, Pedro teve outro cavalo, Pingo, com quem conviveu por 33 anos. O animal foi enterrado em frente à casa da família, reforçando a forte ligação do tutor com os animais ao longo da vida.

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