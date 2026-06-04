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Educação superior entra em nova fase após teste do marco regulatório do EAD

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 15:16:00 Editado em 04.06.2026, 15:25:26
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Os resultados do primeiro trimestre de 2026 confirmaram que o setor brasileiro de educação superior privada entrou em uma nova fase após a implementação do marco regulatório do ensino a distância (EaD). A combinação entre restrições a cursos digitais, migração para o ensino semipresencial e maior foco em rentabilidade alterou significativamente a dinâmica operacional das companhias. Mas, apesar das mudanças, os balanços mostraram resiliência de receita, forte geração de caixa e capacidade de adaptação das empresas ao novo ambiente regulatório.

A avaliação é compartilhada por analistas do mercado. Em relatório setorial, o BTG Pactual classificou o trimestre como um "teste relevante" para as companhias após as mudanças regulatórias. Segundo Samuel Alves e Maria Resende, os resultados foram "decentes, mas desiguais", sustentados por aumento de tíquetes, melhora de mix e pela força de cursos premium e de Medicina. Para os analistas, o crescimento do setor deverá depender cada vez mais de preço, retenção e qualidade da base de alunos, e menos da expansão acelerada de matrículas no ensino digital. O banco destaca que o ensino híbrido e presencial passou a compensar parcialmente a desaceleração do EaD tradicional, enquanto Medicina segue como principal vetor de crescimento.

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Os balanços mostram convergência clara nessa direção. Empresas como Vitru, Yduqs, Ser Educacional, Ânima e Cruzeiro do Sul relataram redução na captação do EaD tradicional e expansão das modalidades semipresenciais. A Ser Educacional informou queda de 72,6% na captação do EAD, enquanto a Ânima reportou retração de 42,2% no Ensino Digital e a Cruzeiro do Sul apontou recuo de 28,1% na captação consolidada de Digital e Semipresencial. Em contrapartida, as companhias destacam crescimento do presencial e do semipresencial, segmentos que passaram a concentrar os investimentos e esforços comerciais após as mudanças promovidas pelo Ministério da Educação (MEC).

A Vitru aparece entre os casos mais bem-sucedidos de adaptação. A companhia encerrou março com 972,8 mil estudantes, alta de 10% em relação ao ano anterior, e registrou lucro líquido ajustado de R$ 91,8 milhões, avanço de 24,1%. O Ebitda ajustado cresceu 16%, para R$ 235,1 milhões, enquanto a geração de caixa operacional avançou 76,1%. O desempenho reforça a avaliação do BTG de que empresas com maior capacidade de execução, geração de caixa e adaptação operacional tendem a atravessar a transição regulatória em posição mais favorável. Não por acaso, Vitru figura entre as preferidas do banco para o setor.

A exceção ao movimento de reestruturação do EaD continua sendo a Afya. Com foco em medicina presencial e soluções digitais voltadas a médicos, a companhia segue praticamente blindada aos efeitos da nova regulamentação. A empresa manteve ocupação integral das vagas de medicina, ampliou tíquetes e continuou expandindo sua oferta de vagas autorizadas. O posicionamento reforça uma das principais conclusões observadas nos resultados do trimestre: cursos premium e de saúde continuam sendo os ativos mais resilientes do setor.

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Outro destaque ficou com a Cogna, que apresentou um perfil diferente dos concorrentes devido à relevância crescente da divisão de Educação Básica. Em relatório, o Itaú BBA afirmou que o desempenho da companhia foi liderado pela operação de Educação Básica, impulsionada por receitas do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) acima do esperado. Os analistas Vinicius Figueiredo, Felipe Amancio e Lucca Marquezini observam que o trimestre marcou o primeiro efeito "significativo" do novo marco regulatório sobre a Kroton, com queda na captação do EaD, mas compensada por crescimento de receita decorrente da migração para cursos de maior tíquete. Para o banco, as tendências permanecem "cautelosamente otimistas", sustentadas pela forte geração de caixa e pela melhora da alavancagem.

A Cogna também recebeu atenção do Bank of America (BofA) por outro motivo. O banco destacou o avanço da companhia no processo de autorizações "fast-track" para a oferta de cursos de enfermagem nos polos de EaD do grupo educacional. Embora o curso não seja mais permitido nessa modalidade, as instituições de ensino estão reforçando a infraestrutura desses polos para ofertarem aulas presenciais de enfermagem.

Segundo o analista Jayson James, a Cogna ampliou sua vantagem competitiva após receber autorização para 23 novos polos, chegando a 76 unidades aprovadas pelo MEC. Embora o BofA mantenha visão conservadora para os impactos regulatórios de curto prazo, o banco avalia que as aprovações reforçam o potencial de crescimento de longo prazo da companhia, especialmente em um segmento de elevada rentabilidade e forte demanda.

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A transformação do setor também aparece na estratégia comercial das empresas. Em vez de buscar crescimento acelerado da base de alunos, as companhias passaram a priorizar rentabilidade. Yduqs, Ânima, Cruzeiro do Sul e Ser Educacional reportaram aumentos relevantes de tíquete médio, impulsionados pelo reposicionamento de portfólio e pela maior participação de cursos ligados à saúde. Paralelamente, inteligência artificial, automação de processos e plataformas digitais ganharam protagonismo como instrumentos para retenção de alunos, eficiência operacional e redução de custos.

No conjunto, os resultados indicam que o marco regulatório do EaD está promovendo uma reorganização estrutural do ensino superior privado brasileiro. Modelos excessivamente dependentes do ensino digital massificado perderam espaço, enquanto ganham relevância o semipresencial, a medicina, os cursos premium e a eficiência operacional. Para o BTG, as empresas mais bem posicionadas para esse novo ciclo são Vitru, Cogna e Ânima. A leitura predominante entre analistas e investidores é que o setor atravessa um período de adaptação, mas entra nessa nova etapa com balanços sólidos, forte geração de caixa e capacidade para absorver as mudanças regulatórias impostas pelo MEC.

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