Eduardo Bolsonaro homenageia o pai: “Seu sacrifício valeu a pena”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais, nessa sexta-feira (30/12), para prestar uma homenagem ao pai, Jair Bolsonaro (PL), que deixa a Presidência neste sábado (31). A mensagem foi publicada momentos após o mandatário decolar rumo a Orlando, nos Estados Unidos, onde ele passará por um “período sabático”, longe dos holofotes.

- LEIA MAIS: 'Nada justifica tentativa de ato terrorista', diz Bolsonaroem live

Na publicação, o filho “03” do chefe do Executivo federal disse que “se sente honrado” em fazer parte da história de Bolsonaro e defendeu que, após o pai, “nada mais será igual”. Veja:

Honrado em fazer parte dessa história de honestidade, patriotismo, transformação e conscientização de uma das maiores nações do mundo.



Obrigado pai e Pres. @jairbolsonaro, após o senhor nada mais será igual. Seu sacrifício valeu a pena e poder te acompanhar é um privilégio. pic.twitter.com/sJKtVGswTG — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 31, 2022

O presidente desembarcou em Orlando na noite dessa sexta-feira (30). Ele viajou em um avião da FAB (Força Aérea Brasileira), acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e de auxiliares que serão seus assessores quando virar ex-presidente.



A viagem ao exterior fez com que Jair Bolsonaro escalasse o seu vice, Hamilton Mourão (Republicanos), para pronunciamento em rede nacional na noite deste sábado. Trata-se da tradicional mensagem de fim de ano do governo. A declaração ocorrerá às 20h e terá duração de sete minutos.

Segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, o presidente Jair Bolsonaro se hospedará na mansão do ex-lutador do UFC José Aldo, em Orlando.

