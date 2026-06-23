EDP fecha parceria com Fiocruz para fornecimento de energia renovável

A EDP fechou contrato com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para o fornecimento de energia renovável por meio do mercado livre de energia, na modalidade varejista, no campus Eusébio, no Ceará. Segundo a companhia, a parceria prevê o suprimento de 1,30 MWm médios, que totalizam 32.340,00 MWh, entre 2026 e 2028. O fornecimento teve início em janeiro e a previsão é de que a parceria traga cerca de 18% de economia à fundação.

A estrutura da Fiocruz Ceará, localizada no bairro de Precabura, inclui o prédio de gestão e ensino, o prédio de laboratórios, o auditório, o prédio administrativo e a Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19. A Fiocruz Ceará é o primeiro parque do Brasil que integra projetos de inovação tecnológica na produção de medicamentos, insumos e diagnósticos para atender da saúde básica à medicina de alta complexidade.

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De acordo com a EDP, o contrato inclui, ainda, a emissão de certificado de energia renovável (I-REC) por ano de atendimento, que asseguram a origem da energia, com a previsão de evitar a emissão de cerca de 1,49 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) no período de três anos.

"Além da redução de custos, a contratação de energia proveniente de fontes renováveis está alinhada às diretrizes do Plano de Logística Sustentável em Infraestrutura da Cogic, que busca promover soluções inovadoras e sustentáveis para a infraestrutura da Fundação", disse a coordenadora-geral de Infraestrutura dos Campi da Fiocruz. Ana Beatriz Alves Cuzzatti.

Segundo a diretora Comercial da EDP na América do Sul, Stella Fuão, com a parceria com a Fiocruz Ceará, a empresa fortalecerá a estratégia de expandir a sua atuação em diferentes Estados e regiões do País.

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A EDP foi uma das pioneiras na comercialização varejista de energia no País, em 2018, já visando a abertura do mercado livre. Atualmente, se mantêm entre as cinco maiores comercializadoras, destaca a empresa.